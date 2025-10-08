今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝（１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前＝８区間１０６・８キロ）のチーム登録（選手１６人）が８日正午に締め切られた。昨季の箱根駅伝王者で、全日本大学駅伝では７年ぶり３度目の優勝を狙う青学大は、エースで主将の黒田朝日（４年）、塩出翔太（４年）、宇田川瞬矢（４年）、小河原陽琉（ひかる、２年）の箱根駅伝Ｖメンバーら学生３大駅伝開幕