任期満了に伴う来年の1月の裾野市長選挙に7日裾野市議の賀茂博美さんが立候補を表明しました。立候補表明は現職の村田市長に次いで2人目です。立候補を表明したのは、裾野市議会議員の賀茂博美さん51歳です。賀茂さんは裾野市出身で2010年、裾野市議に初当選し、現在5期目です。賀茂さんは現市政は行政主導での運営が行われていると話し、市民と対話を行う開かれた市政にしていきたいと決意を述べました。一方、現職の村田悠市長も