9月19日（金）より日本公開された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。週末観客動員ランキング3週連続1位を獲得、公開から18日間（9／19〜10／6）で観客動員296万人、興行収入45億円を突破した。そしてこのたび、オープニング映像が公開された。原作はシリーズ累計発行部数3100万部を突破、現在『少年ジャンプ+』（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題