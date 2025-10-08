6日からクマの目撃が相次いでいる飯田市では8日も警察や地元の猟友会などが警戒にあたりました。これは6日、飯田市上郷黒田で撮影された映像。体長およそ1メートルのクマが住宅の敷地内を動き回っていました。飯田市内ではおとといからクマの目撃が相次ぎ市によりますと8日までに10件以上の目撃や足跡などの情報が寄せられています。8日も周辺では地元の猟友会や警察、市の職員などが警戒にあたりました。「ここ上がって行っ