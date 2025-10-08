【新華社北京10月8日】寒露は二十四節気の17番目に当たり、深秋の到来を告げる節気である。気温が次第に下がり、ガンが群れをなし南へ飛び立つ。小鳥が寒さで姿を消す一方、海の中の貝類が増える。菊が満開を迎え、秋の景色を黄色に彩る。人々は菊を愛で、茶を味わい、故郷に思いを寄せる。この時期は昼夜の気温差が大きくなり、自然の律動も人々の営みも、深まる秋と歩調を合わせていく。