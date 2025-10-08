お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が7日深夜放送のテレビ朝日系「深夜のダイアン」（火曜深夜2・17）に出演。芸能界について語った。司会の「ダイアン」ユースケが「昔の芸能界…遊びたい放題みたいなイメージありましたよね」と話題を切り出す一幕が。「千鳥」と「ダイアン」は、若手時代の「ダウンタウン」や明石家さんま、島田紳助さんらの豪快な遊び方に憧れていたと振り返った。「凄いモテたんやろうな…」とつぶやいて