きのう、高岡市で山あいの斜面から転落して死亡した男性は事故当時、土砂崩れを再現した実験中だったことがわかりました。この事故はきのう午前11時ごろ、高岡市岩坪にある株式会社ライテクの実験場で、高さおよそ30メートルの斜面の頂上で作業をしていた富山市婦中町笹倉の会社員、池田正樹さん（49）が転落して死亡したものです。死因は外傷性ショックでした。警察によりますと池田さんは、土砂崩れを防ぐフェンスの強度を