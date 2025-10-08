警視庁無登録で暗号資産（仮想通貨）の交換業を営み、違法なオンラインカジノの利用をほう助したとして、警視庁サイバー犯罪対策課は8日までに、資金決済法違反や常習賭博ほう助などの疑いで、大学1年の男（19）＝横浜市＝を逮捕した。サイバー犯罪対策課によると、同課は2月以降、オンラインカジノで金を賭けたとして、男子中学生（13）ら10都府県の13〜21歳の計15人を摘発したり、児童相談所に通告したりした。男子中学生は