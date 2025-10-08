きょう午前、北陸自動車道の下り線砺波インターチェンジ付近でマイクロバスを焼く車両火災がありました。けが人の情報は入っていません。北陸道は現場付近で一時通行止めとなりましたが現在は解除されています。県西部消防指令センターによりますと、きょう午前10時40分ごろ「車両が燃えている」と道路を通行していた人から通報がありました。火は午前11時半ごろに消し止められました。今のところ、けが人の情報は入っ