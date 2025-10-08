自民党の高市総裁が、靖国神社で今月17日から行われる秋の例大祭中の参拝を見送る方針であることがわかりました。高市総裁はこれまで秋の例大祭に合わせた参拝を行ってきましたが、外交への影響や連立を組む公明党への配慮から参拝を見送った形です。参拝を見送る理由について、高市総裁の周辺は「10月下旬に外交日程が続く中で秋に参拝することは早い段階から考えていなかった」と話しています。日中、日韓関係への悪影響を考慮し