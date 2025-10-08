南米エクアドルで7日、大統領が乗った車が住民に取り囲まれ、石を投げつけられました。大統領が軽油への補助金を廃止したことに反発したものとみられています。ロイター通信によりますと、エクアドルのカニャール州で7日、ノボア大統領が車に乗って移動していたところ、住民に取り囲まれ、石を投げつけられました。大統領府が公開した映像では路上に集まった人たちが車に石を投げる様子が確認できます。また、車両には銃弾の痕もあ