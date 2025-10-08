南米エクアドルで7日、大統領が乗った車列に向かって住民が投石し、5人がテロと暗殺未遂の疑いで拘束されました。ノボア大統領（写真）にケガはありませんでしたが、車の窓ガラスは割れ、車体には痕も確認できました。環境エネルギー相によりますと、当時約500人の住民が車列に石を投げつけ、5人がテロと暗殺未遂の疑いで拘束されました。エクアドルでは9月、政府がディーゼルの補助金廃止を発表したため、影響を受ける先住民によ