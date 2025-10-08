県内ではきょうもクマの目撃が相次いでいて、行政などが警戒にあたっています。「富山市内の住宅地です。周辺でクマの目撃が相次いだことを受け、市の職員と猟友会が集まっています」富山市によりますときょう午前8時20分ごろ、富山市石田で「クマを見た」と地域住民から通報がありました。市の職員と猟友会がパトロールしましたが発見には至りませんでした。熊野校区防犯組合連合会堀江貞夫会長「田んぼの草があるところ