「現役書店員芸人」として知られる、お笑いコンビ「デンドロビーム」のカモシダせぶん（37）が8日までにX（旧ツイッター）を更新。一般女性と結婚したことを報告した。カモシダは「本日、結婚しました。本当です。お相手は一般の方です」と報告。「今後も頑張ります！！！」と意気込みをつづった。続く投稿では「本当に結婚したんです」と強調し、「保証人は戦友ハナイチゴ関谷さんです。我々夫妻と結婚前から唯一3人でご飯に行く