女優雛形あきこ（47）が7日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜午後11時59分）に出演。夫の俳優天野浩成（47）と自身の継子の長女との関係について話した。テーマは子連れで再婚、事実婚してできた「ステップファミリー」。雛形は長女が中学に進学する時に天野と再婚。「ちょうど娘が犬を飼いたかったんですけど、天野が飼っていて。まず、犬を飼っている優しいお兄さんというところから入って、楽しく会うよう