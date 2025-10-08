2020年からナガノさんが連載している人気漫画『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』。【写真】微笑ましい親子の会話。お父さん、きっといい人だ…特に主人公「ちいかわ」は可愛らしいキャラクターで広い世代に愛されているが、中にはいまだに正確に名前を覚えられない人もいるようだ。今、SNS上で大きな注目を集めているのはユーチューバーのこーくさん（@newkooku）が「父さんとのLINEがちょっと惜しかった」と紹介したLINEの