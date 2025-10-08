美容室の常連客が、恒例の“バッサリ”カットで爽やかな短髪に――。その劇的なビフォーアフターを記録した動画が、Instagramで3.8万件以上の「いいね」を集めるなど、大きな話題になっています。【ビフォーアフター写真】“バッサリ”カットで爽やかな短髪に…イメチェンまでの一部始終を見る投稿したのは、美容師の室井 聖也さん（@seiya.661_116z）。カットの途中で見せたお茶目な「おかっぱ頭」から、一気に洗練されたショート