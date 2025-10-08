岐阜県大垣市の認定こども園で9月2日、2歳の女の子が通園バスの車内に1時間置き去りにされていたことが分かりました。幼保連携型認定こども園「かみいしづこどもの森」によりますと、9月2日午前9時半ごろ、こども園に到着した通園バスの車内で、2歳の女の子がおよそ1時間置き去りなったということです。当時、バスには園児14人と保育士が乗っていて、バスを運転していた園長は、全員が降りたと勘違いをしてバスを駐車場に移