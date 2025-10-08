私はミサ（42）。とある地方で公務員として時短勤務をしながら3人の子ども（年長・小6・中2）を育てています。夫・カズキ（43）とは同じ職場で出会い、誰にでも分け隔てなく親切な姿に惹かれて結婚しました。子どもたちはとてもかわいいですが、3人の子育てに加えて仕事と家事をこなすのは正直「しんどい！」と思うことも。しかし夫も家事と子育てには協力的なので、2人で力を合わせながら毎日を乗りきっています。子どもが3人もい