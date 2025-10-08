（株）カートップ（板橋区）は10月1日、東京地裁から破産開始決定を受けた。負債総額は債権者215名に対して3億8160万円。（株）まーくるの商号で、アプリケーションソフトウェアの企画などを目的に埼玉県所沢市を本店として設立。2024年1月、本店を現所在地へ移転し同年6月、現商号に変更した。個人顧客向けに、高価買取を謳い中古車の買取や販売を手がけていたが、見通しが甘い資金運営だったため、想定以上の資金需要に耐