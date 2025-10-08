＜スタンレーレディスホンダ事前情報◇8日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇6435ヤード・パー72＞国内女子ツアー第29戦「スタンレーレディスホンダ」が10日（金）に開幕を迎える。これに先立ち、初日の組み合わせが発表された。≪写真≫渋野のクラブをチェック！打痕がフェースの先っぽ寄りに集中!?今大会には米ツアー勢から6人が出場。約7カ月ぶりの国内出場となる渋野日向子は桑木志帆、菅沼菜々の注目グループに組み込まれ