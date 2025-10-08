＜CR?ATION DREAM CUP本戦◇7日◇ザ・セントナイン東京（千葉県）◇6084ヤード・パー72＞マイナビネクストヒロインツアーに今年から出場している角田夢香は、トータル2アンダーで自身最上位となる11位タイで競技を終えた。【写真】仲間から祝福のウォーターシャワーを浴びる臼井蘭世前半は3アンダーまで伸ばし、一時は首位に立っていたために、決して満足のいく結果ではないが、スイング改造の成果が出たことに「きょうはショッ