大阪の商業施設では、世界的に人気がある現代美術作家たちの作品の展示会が始まりました。雲の上を少女が舞うアニメチックな絵画や、大きくへこんだアルミニウムが印象的なアート。大丸心斎橋店が主催するアートフェア「ＡＲＴ３６５」には、世界的に人気な現代美術作家・金田涼子さんの作品など約８００点が展示されています。また、万博公式キャラクターのミャクミャクをモチーフにした作品も多く展示されていて、ふだんと