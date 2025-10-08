これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆8日(水)これからの天気 気圧の谷や湿った空気の影響を受けるでしょう。雲におおわれ所々で雨が降りそうです。 降水確率は、夕方にかけてやや高いところが多く、夜は上越市・長岡市・湯沢町で50%と高くなっています。 ◆8日(水)の予想最高気温 最高気温は、22～26℃の予想です。7日(火)と同じくらいか低いですが、平年より