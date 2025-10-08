秋の味覚、マツタケのシーズンが到来し、兵庫県丹波篠山市で初競りが行われました。「丹波篠山市場」に持ち込まれたマツタケ。今シーズンの初物です。１０月８日午前７時半ごろ、初競りが始まりました。ご祝儀相場でどんどんと値段は上がり…落札価格は８５万円。例年よりやや低いですが、８月中頃から適度な雨に恵まれ、最近の秋めいた天候もあって豊作が期待されています。競り落としたのは地元の料理旅館です。（料理旅