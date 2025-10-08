北海道恵庭市の国道で９月に発生したひき逃げ事件について、関与しているとみられている男が女性警察官の顔面を殴りけがをさせた疑いで送検されました。（山岡記者）「容疑者の男を乗せた車が出てきました。これから身柄が札幌地検へと送られます。」傷害などの疑いで逮捕された恵庭市の今北知宏容疑者は１０月８日、身柄を検察庁に送られました。９月２５日に恵庭市で発生した車１０台が絡むひき逃げ事件や、男が乗用車を奪う強盗