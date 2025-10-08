秋の大祭「長崎くんち」中日のきょう、踊町は庭先回りに繰り出しています。 8日朝、奉納が行われた八坂神社には多くの見物客が訪れました。 その後、踊町は日ごろお世話になっている事業所や家を回り演し物を披露する「庭先回り」に繰り出しました。 （観覧した園児） 「回しながら動くのがすごかった」 各踊町は、午後9時頃までまちを練り歩きます。