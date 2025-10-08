能登半島地震を受けて新潟市が進める液状化対策をめぐり、新潟市西区議員団が市に申し入れを行いました。 新潟市西区議員団は、9月に対象地域などの住民と意見交換会を開催し、そこで出された意見などを踏まえ市に申し入れを行いました。維持管理費の一部が住民負担になっていることについて、市は所得に応じた負担軽減や「分割」を含めた支払い方法などを検討すると回答。 また、液状化対策の実施に「一定の範囲に住む住民