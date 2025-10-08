風俗店で働く女性の紹介料を渡す行為、いわゆる「スカウトバック」が大阪で初摘発され、無店舗型性風俗店の店長が再逮捕されました。風営法違反の疑いで再逮捕されたのは、無店舗型性風俗店「阪崎屋」の店長で中国籍の関博容疑者（３２）です。関容疑者は今年８月から９月にかけて性風俗店で働く女性を紹介してもらった対価、いわゆる「スカウトバック」として、スカウト役の男に現金計１６０万円を渡した疑いがもたれていま