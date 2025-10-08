博覧会協会は、大阪・関西万博の来場者数について、きのう１０月７日（火）の一般来場者数は２０万９千人（速報値）だったと発表しました。きょう１０月８日（水）午前１１時すぎの東ゲート前（写真）も、大勢の来場者で“ごった返して”います。混雑予想ですが、１０月８日（水）〜１０月１３日（月祝）まで、閉幕まですべての日が「大変混雑」の予想となっていて、全時間帯で「来場予約の空き枠なし」となっています。入