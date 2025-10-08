熊本県内も新米の時期を迎えました。 【写真を見る】新米の出荷を前に初検査店頭価格は4000円から5000円か熊本 コメどころ、菊池市では、来週からの出荷を前に新米の検査が始まりました。 新米の初検査が行われたのは、JA菊池の七城ライスセンターです。 センターでは、地元の農家が乾燥させるため持ち込んだヒノヒカリが検査され、担当者が粒の大きさや、水分量、虫の被害が無いかなどを確認しました。 今シ