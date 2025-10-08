8日午前、新潟県糸魚川市歌にある国道8号の駒返トンネル内で大型トラックの単独事故がありました。この事故の影響でトンネル周辺は全面通行止めとなっていて、復旧の見込みは立っていません。付近に迂回路がないとして、高田河川国道事務所が注意を呼びかけています。現場は糸魚川市歌にある国道8号の駒返トンネル内です。8日午前10時半前、トンネル内で大型トラックが壁に衝突する単独事故がありました。トラックには運転手1人が