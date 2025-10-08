アサヒグループホールディングスが受けたサイバー攻撃について、国際的なハッカー集団が犯行声明を出していることがわかりました。セキュリティーの専門家によりますと、犯行声明を出したのは、世界中の企業にサイバー攻撃を仕掛けているハッカー集団「Qilin」です。アサヒグループホールディングスのネットワークに侵入し、データを盗み取ったと主張しています。アサヒは、身代金型ウイルス＝ランサムウエアによるサイバー攻撃を