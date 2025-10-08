弁当500個以上を代金を支払わずにだましとったとして、韓国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、韓国籍の金高士容疑者はことし4月から1か月半ほどの間、神奈川県相模原市の弁当販売店に「会社やっているんですけど、毎日弁当を配達してほしい」などとウソを言い、弁当564個、販売価格およそ26万円分を代金を支払わずにだましとった疑いがもたれています。調べに対し、金容疑者は「最初は支払うつもりはあった」などと容疑を