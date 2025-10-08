東京・町田市のマンションで76歳の女性が殺害された事件で、女性の後をつけるような容疑者の姿が近くの防犯カメラに映っていたことが分かりました。9月30日夜、町田市のマンションの外階段で秋江千津子さん（76）が腹や胸などを刺されて殺害されました。FNNが入手した現場近くの防犯カメラ映像では、両手に荷物を抱えた秋江さんを、逮捕された桑野浩太容疑者（40）が少し離れて後ろから追いかけるような姿が映っています。また、桑