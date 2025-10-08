俳優の黒沢年雄（81）が8日、ブログを更新。年金の受給額などについてつづった。黒沢は「有難い年金…!?」とのタイトルを付け、「多分…芸能人で一番最高額を頂いていると思います…多額の厚生年金を40年近く納めてきたおかげです」と言及。「そのおかげで…シニアマンションの食後代から全ての費用を払っても余ります…その上、国の年金の株運用が良く更に上乗せの通知が来ました…」と明かし、「有難いことです。強制的に年金額