Snow Man佐久間大介（33）が8日、都内で行われた、ヘアケアブランド「＆be HAIR」新商品・新CM発表会に登壇し、川口春奈（30）との初対面での“人違い”エピソードを明かした。ブランドアンバサダーを務める佐久間は、同ミューズの川口とともに登壇。2人は今回のCMで初共演を果たしたが、撮影は別々だったといい、今回のイベントが初対面だという。佐久間は川口との初対面を振りかえり「先ほど（舞台裏で）いきなり『だいすけさん