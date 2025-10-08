ヤンキースのジャズ・チザム内野手（２７）が７日（日本時間８日）、本拠地ニューヨークを熱狂させる豪快な一発をぶっ放した。０勝２敗で迎えたブルージェイズとの地区シリーズ第３戦は、３回の攻撃前まで１−６と５点の大量ビハインド。それでも１敗もできない打線が底力を見せた。３回にまず２点を返すと、４回にはジャッジにポストシーズン１号となる３ランが飛び出して同点に追いついた。そして５回だ。チザムは一死無走