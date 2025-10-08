米トランプ政権による科学予算削減の余波 ─国際情勢が混沌とする中で、企業だけでなく大学にも変革が求められています。現状をどのように分析していますか。 冨永おっしゃる通り、大学も今は時代の転換期にあると思います。これまで無条件に是としてきたことが、本当にそうなのかと問い直すような状況になっていると思います。具体的に言えば、米国では大学の研究者の研究環境が非常に低下しているということが挙