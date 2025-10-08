※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじちはるは、明るい両親と弟の4人で木造アパートの1LDKに暮らしている。家族4人ぎゅうぎゅうで暮らしプライバシーもないような生活だが、家族仲はいいのでそれまで特に不満に思うこともなかった。そんな中、ちはるが半年前から交際している彼氏に同棲をしないかと誘われる。彼氏が仕事で忙しく1ヶ月に1回しか会えないの