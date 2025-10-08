佐賀県警の科学捜査研究所に所属していた職員がDNA鑑定の不正を繰り返していた問題で、警察庁は8日から原因の究明などを行う特別監察を始めました。 ■山木康聖記者「警察庁から派遣された11人が今、県警本部へと入っていきます。不正が繰り返された背景は明らかになるのでしょうか。」8日から始まった特別監察には、警察庁から首席監察官や科学警察研究所のDNA鑑定の専門家らが派遣されました。 佐賀県警の科学捜査研究所に