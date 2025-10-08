愛称「せとみどり」決まった香オリ3号 香川県は70年以上前からオリーブの研究を続け、2021年に県オリジナルの2つの品種がオリーブとして国内で初めて品種登録されました。その愛称が「せとみどり」と「オルビーノ」に決まりました。 果実加工・オイル用の品種「香オリ3号」は、静岡県の石川野雅さんが提案した「せとみどり」に決まりました。産地が一目でわかる「せと」と、新漬けの鮮やかな「みどり」
