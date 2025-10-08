ＮＨＫは女優の伊藤沙莉が主演した２４年前期放送の連続テレビ小説「虎に翼」のスピンオフドラマを放送することを発表した。伊藤に加え、土居志央梨と戸塚純貴も出演し、２６年３月に放送予定。「虎に翼」は戦前から戦後を舞台に、ヒロイン猪爪寅子が女性として初めて法の世界に入り、仲間と出会い様々な苦難を乗り越えていく姿が描かれた物語。スピンオフの舞台となるのは、寅子の同級生の弁護士・山田よね（土居）と、轟太