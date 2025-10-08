マレーシアを拠点に警察官を騙るオレオレ詐欺に関与したとして男4人が逮捕され、けさ成田空港に移送されました。大阪府警の捜査員に連れられて歩く男たち。詐欺の疑いで逮捕された、いずれも住居不定・無職の葛籠匡矢容疑者（25）ら4人です。葛籠容疑者らは今年7月から8月にかけて、群馬県に住む80代の女性に宮城県警捜査二課の「ミヤザキ」を名乗って電話をかけ、「身の潔白を証明するためには口座資金を調査する必要がある」など