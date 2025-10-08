佐賀県警でおよそ7年半にわたって不正なDNA型鑑定が繰り返されていた問題で、きょうから警察庁による「特別監察」が始まりました。記者「佐賀県警に警察庁の職員が入っていきます。これから不正が発覚した科捜研の問題で特別監察が実施されます」この問題は、佐賀県警の科学捜査研究所の元男性職員が、およそ7年半にわたってDNA型鑑定のねつ造や数値の偽装などを繰り返していたものです。DNA型鑑定で行われた不正は130件にのぼり、