創業400年以上とされる老舗そば店が全焼です。きのう午後11時半ごろ、「1階の厨房の天井から火が出ている」と盛岡市のそば店「橋本屋本店」から消防に通報がありました。火はおよそ5時間後にほぼ消し止められましたが、店舗兼住宅と隣の住宅合わせて2棟を全焼しました。この店は400年以上続くとされる老舗で、焼けた建物は1955年ごろに建てられたものでした。