【新興国通貨】ドルオフショア人民元は一時７．１５台＝中国人民元 ドルオフショア人民元（USDCNH)は一時７．１５３５まで上昇。ドル高を支えにしっかり。中国市場は国慶節で本日まで休場。人民元円（CNYJPY）は２１円４０銭台での推移。前日の２０円２０銭前後での推移となっていた。 CNYJPY21.415USDCNH。1485