ミュージカル『レイディ・ベス』が、2026年2月から東京・日生劇場を皮切りに福岡・博多座、愛知・御園座で上演されることが決定した。17年以来、8年ぶりの上演となる。【場面カット】迫真の演技！ピンクの華やかな衣装の乃木坂46・奥田いろはミヒャエル・クンツェ＆シルヴェスター・リーヴァイと、日本ミュージカル界のヒットメーカー・小池修一郎氏がタッグを組み、14年に帝国劇場で世界初演を迎え、17年に再演。そして20年に