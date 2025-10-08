NZドル円は安値を付けた後の戻り鈍い＝東京為替 NZドル円は円安の流れを受けて前日の海外市場で８７円４２銭からの上昇がNZ中銀政策金利発表まで続き、一時８８円３３銭を付けた。NZ中銀が予想外に０．５％の利下げを実施したことで一気に８７円５０銭まで急落。その後の戻りは８７円７０銭台までにとどまっており、その後再び８７円５０銭台を付けるなど、頭の重い展開。 NZDJPY 87.617