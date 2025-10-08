飲料大手のアサヒグループへのサイバー攻撃をめぐって、「Qilin」と名乗るハッカー集団が犯行声明を出したことがわかりました。アサヒグループホールディングスは身代金要求型のサイバー攻撃を受けて、ビールなどの受注や生産を一部停止しています。これについて、きのう夜、「Qilin」を名乗るハッカー集団がダークウェブとよばれる闇サイトで犯行声明を出したことがわかりました。「Qilin」は2022年に活動を始めたとみられるハッ